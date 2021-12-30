Песков прокомментировал отличия в данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в РФ

Президент России Владимир Путин обращает большое внимание на то, какими цифрами по коронавирусу оперируют разные ведомства. Об этом на брифинге в четверг, 30 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они могут отличаться, иногда применяется разная методика при подсчете. Здесь в целом очень трудно назвать точные цифры и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», — отметил он.

По словам Пескова, несколько процентов довольно трудно учитывать, но погрешность в целом незначительная.

«Принцип достаточно простой: когда мы считаем, например, человека, который привился 12 месяцев назад, вот его учитывать в коллективном иммунитете или нет? Он должен был по идее уже сделать бустер, он должен был ревакцинироваться, а есть люди, которые привились 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировались», — пояснил он.

Именно поэтому и возникают разные данные о коллективном иммунитете к COVID-19, отметил представитель Кремля.

28 декабря Путин на неформальном саммите СНГ обратил внимание, что в России, как следует из доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу пока близок только к 60%. Он также отметил, что этот уровень в стране должен достичь 90%.

При этом на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, которое также состоялось 28 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета в РФ достиг отметки в 61,1%.

Попова в тот же день заявила, что в стране продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Она подчеркнула, что к новогодним праздникам страна подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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