Прямой эфир
Общество
В ГД внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Политика
В МИД РФ подтвердили дату переговоров с США 10 января
Общество
В РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19
Мир
Захарова заявила о недостаточных усилиях ЕС по деэскалации в Европе
Общество
Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»
Мир
Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США
Мир
Депутат рады объяснил причину переговоров об Украине без ее участия
Авто
В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто
Мир
В МИД России указали на попытки Киева установить «тотальную цензуру»

«АвтоВАЗ» засекретил дизайн Lada Niva нового поколения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разработал дизайн внедорожника Lada Niva нового поколения. Об этом 30 декабря в новогоднем поздравлении, опубликованном на YouTube, заявил президент компании Николя Мор.

«В перспективе нескольких лет Lada Niva нового поколения должна стать нашим бестселлером в сегменте SUV в России и на экспортных рынках. Мы уже активно готовимся к этому. Уже согласован дизайн нового автомобиля, но в в ближайшие пару лет мы оставим его в строгом секрете. На протяжении этого времени подразделения инжиниринга будут работать над техническими аспектами модели и ее индустриализации», — отметил топ-менеджер.

7 декабря сообщалось, что АвтоВАЗ дополнил список опций, которыми можно оснастить коммерческий фургон Lada Largus Van. Теперь модель можно заказать с камерой заднего вида, которая повышает комфорт и безопасность автомобиля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021