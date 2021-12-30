«АвтоВАЗ» засекретил дизайн Lada Niva нового поколения

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разработал дизайн внедорожника Lada Niva нового поколения. Об этом 30 декабря в новогоднем поздравлении, опубликованном на YouTube, заявил президент компании Николя Мор.

«В перспективе нескольких лет Lada Niva нового поколения должна стать нашим бестселлером в сегменте SUV в России и на экспортных рынках. Мы уже активно готовимся к этому. Уже согласован дизайн нового автомобиля, но в в ближайшие пару лет мы оставим его в строгом секрете. На протяжении этого времени подразделения инжиниринга будут работать над техническими аспектами модели и ее индустриализации», — отметил топ-менеджер.

7 декабря сообщалось, что АвтоВАЗ дополнил список опций, которыми можно оснастить коммерческий фургон Lada Largus Van. Теперь модель можно заказать с камерой заднего вида, которая повышает комфорт и безопасность автомобиля.