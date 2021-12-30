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Больше 2,7 тыс. кубометров снега вывезли в Тамбове за сутки

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С улиц Тамбова за сутки убрали 2,7 тыс. кубометров снега. Очистка дорог ведется в круглосуточном режиме.

К уборке улиц дополнительно привлекли десять автомобилей «КамАЗ» и шесть уборочных машин. Всего в ликвидации последствий снегопадов участвуют 103 единицы техники и 54 рабочих. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В ночные часы рабочие вывезли снег с улиц Московской, Советской, Карла Маркса, Носовской и других магистралей. Пешеходные переходы и остановочные пункты посыпают песко-соляной смесью. Всего израсходовано 421 т смеси, а также 9 т песка.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров дал поручение главам муниципалитетов взять под особый контроль ситуацию с уборкой дорог.

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