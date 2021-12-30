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Страховщики назвали самые «опасные» знаки зодиака на дорогах

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Эксперты страхового дома ВСК провели исследование среди всех случаев ДТП в 2021 году и назвали самые «опасные» знаки зодиака на дорогах страны.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 30 декабря в редакцию «Известий», среди знаков зодиака чаще всех в ДТП попадали девы — 11,4% раз. На втором месте по этому показателю расположились близнецы — 10,6%. Третий самый «опасный» на дорогах знак зодиака — овны, которых набралось 9,4% от общего числа виновников аварий.

Следом за идут тельцы (8,73%), весы (8,36%), водолеи (8%), раки (7,73%) и львы (7,69%). Реже всех в автомобильные аварии в 2021 году попадали козероги (7,57%), стрельцы (6,6%) и скорпионы (6,2%).

23 декабря сообщалось, что сервис для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провел предновогодний опрос среди российских автолюбителей и выяснил, на каком авто мог бы передвигаться главный волшебник страны — Дед Мороз.

В качестве идеального автомобиля для Деда Мороза россияне чаще всего называли крупный внедорожник, на котором он сможет преодолевать самые глубокие сугробы, — этому варианту отдали предпочтение 34% опрошенных. Вторым по популярности (29%) стал большой фургон, в котором поместятся все подарки. На третьем месте с большим отрывом — пикап (10%), в котором можно комфортно разместить всех новогодних оленей или тройку лошадей.

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