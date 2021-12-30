Около десяти точек нелегальной продажи елок закрыли в Липецке

Управление потребительского рынка ликвидировало порядка 10 точек нелегальной продажи елок в Липецке. Рейды на улицах города проводятся с 20 декабря.

Особое внимание специалисты уделяют отдаленным районам, в том числе НЛМК и Сырскому руднику, а также территориям около рынков. Об этом сообщает LipetskMedia. Всего составлено 15 протоколов о незаконной торговле новогодними деревьями. Штраф для продавцов составляет до 3,5 тыс. рублей.

Елочные базары будут работать до 31 декабря. К предпринимателям и точкам продаж предъявляется ряд требований. В частности, елочный базар должен иметь ограждение, покупателям предоставляют упаковочный материал и информацию о стоимости товара. Кроме того, у продавцов должен иметься договор на осуществление деятельности.

После завершения работы предприниматели обязаны привести в порядок территорию, где располагался елочный базар.