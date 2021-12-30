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Годовой ущерб от ЧС в Карелии оценили в 125 млн рублей

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ГУ МЧС Карелии подвело итоги уходящего года. Начальник ведомства Владимир Бирючков рассказал о работе с десятками тысяч вызовов.

По его словам, за этот период на территории республики произошло семь социально значимых происшествий, обошлось без пострадавших. Материальный ущерб составил порядка 125 млн рублей. С начала года пожарно-спасательные подразделения осуществили более 21 тыс. вызовов.

Одной из главных проблем стали лесные пожары. В этом году их было 302. Возбуждено 51 уголовное дело. Кроме этого, произошло 1603 техногенных пожара. По сравнению с 2020 годом зафиксировано незначительное уменьшение, на 4,5%. Погибли 49 человек.

ИА «Карелinform» напоминает, что в Карелии на период с 31 декабря по 9 января вводится особый противопожарный режим. Правительственный резерв для ликвидации ЧС оценивается в 13,5 млн рублей.

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