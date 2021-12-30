Телефонный разговор Путина и Байдена запланирован на 23:30 мск

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг, 30 декабря, в 23:30 мск. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в среду, 29 декабря.

«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3:30 пополудни (23:30 мск — Ред.)», — говорится в сообщении.

В Белом доме уточнили, что разговор состоится в закрытом режиме.

По словам, американского политолога Эдуарда Лозанского, исторический пример экс-президента США Джона Кеннеди в переговорах с СССР по Карибскому кризису должен вдохновить Байдена на принятие правильного решения — предложить Путину взаимоприемлемые условия для выхода из нынешнего, возможно, самого серьезного кризиса за всю историю отношений России и США.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.