Захарова призвала расследовать причастность военных Польши к убийствам беженцев

Заявления сбежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко о причастности военных Польши к убийствам беженцев требуют тщательного международного расследования. Об этом 30 декабря заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Безусловно, заявления польского военнослужащего о причастности польских военных к убийству беженцев очень серьезны, они, безусловно, требуют проведения тщательного международного расследования. Какие тут еще могут быть варианты? Странно, что вместо предоставления аргументированных ответов польская сторона пытается дискредитировать личность этого человека, по сути, отвлекает внимание», — заявила Захарова.

19 декабря Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков Польши в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко отметил, что ему также приходилось убивать людей.

В тот же день прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении солдата, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Польше Чечко предъявили обвинение в дезертирстве. Также он объявлен в розыск.

20 декабря МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайства о предоставлении статуса беженца Чечко.

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявлял, что ответственность за побег польского солдата в Белоруссию лежит на министре обороны страны Мариуше Блащаке.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.