Прямой эфир
Общество
В ГД внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Политика
В МИД РФ подтвердили дату переговоров с США 10 января
Общество
В РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19
Мир
Захарова заявила о недостаточных усилиях ЕС по деэскалации в Европе
Общество
Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»
Мир
Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США
Мир
Депутат рады объяснил причину переговоров об Украине без ее участия
Авто
В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто
Мир
В МИД России указали на попытки Киева установить «тотальную цензуру»
Сюжет:

Захарова призвала расследовать причастность военных Польши к убийствам беженцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления сбежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко о причастности военных Польши к убийствам беженцев требуют тщательного международного расследования. Об этом 30 декабря заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

«Безусловно, заявления польского военнослужащего о причастности польских военных к убийству беженцев очень серьезны, они, безусловно, требуют проведения тщательного международного расследования. Какие тут еще могут быть варианты? Странно, что вместо предоставления аргументированных ответов польская сторона пытается дискредитировать личность этого человека, по сути, отвлекает внимание», — заявила Захарова.

19 декабря Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков Польши в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко отметил, что ему также приходилось убивать людей.

В тот же день прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении солдата, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Польше Чечко предъявили обвинение в дезертирстве. Также он объявлен в розыск.

20 декабря МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайства о предоставлении статуса беженца Чечко.

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявлял, что ответственность за побег польского солдата в Белоруссию лежит на министре обороны страны Мариуше Блащаке.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021