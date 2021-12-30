Все ледовые переправы открылись на территории Липецкой области

Все ледовые переправы начали работу в Омской области. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения грузоподъемности автозимников.

30 декабря была открыта девятая переправа, которая соединяет село Знаменское и деревню Качуково. Толщина льда на переправе достигает 40 см, проезд разрешен для транспорта массой до 3 т. Кроме того, специалисты повысили грузоподъемность переправы на Усть-Шишовской ледовой дороге до 10 т, на Бородинской дороге — до 5 т, на Черлакской дороге — до 3 т. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

На Никольской и Аксеновской переправах разрешен проезд транспорта массой до 10 т. На Изюкской переправе действует ограничение до 7 т, на Белоярской — до 5 т. На Знаменской и Большереченской переправе может проехать транспорт массой до 3 т.

28 декабря сообщалось об открытии движения по первым двум ледовым переправам в Татарстане. Дорога на участке Зеленодольск – Нижние Вязовые позволит сократить путь между населенными пунктами на 70 км. Второй автозимник соединяет поселки Соколовка и Новый Закамский через реку Каму.