Новые границы установили между Башкирией и Челябинской областью

Управление Росреестра установило точные границы между Башкирией и Челябинской областью. Башкирия получила исторические земли, на границе находятся 48 муниципалитетов республики, общая протяженность границы — 1443 км.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», Челябинская область передала Башкирии территорию, где когда-то была деревня Текеево, родина Салавата Юлаева. Соответствующее соглашение субъекты Федерации подписали в начале ноября 2021 года.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, эта территория обладает большой исторической значимостью для республики. Среди ученых до сих пор идут споры касательно точного местоположения деревни, в которой родился Салават Юлаев.

После крестьянского восстания практически все деревни Шайтан-Кудейской волости были сожжены. Несмотря на это, ученые считают, что исторические места охватывают часть приграничной территории Челябинской области.