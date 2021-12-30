Прямой эфир
Экономика
Силуанов заверил в отсутствии планов повышать налоги в течение трех лет
Общество
В России за сутки выявили 21 073 случая COVID-19
Политика
В МИД РФ подтвердили дату переговоров с США 10 января
Общество
Попова рассказала о тест-системе на выявление штамма «Омикрон»
Общество
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Общество
Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»
Общество
Опрос показал желание россиян сделать 31 декабря выходным навсегда
Мир
Депутат рады объяснил причину переговоров об Украине без ее участия
Авто
В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто
Мир
Немцы раскритиковали власти ФРГ за потакание Украине в газовом вопросе

Новые границы установили между Башкирией и Челябинской областью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление Росреестра установило точные границы между Башкирией и Челябинской областью. Башкирия получила исторические земли, на границе находятся 48 муниципалитетов республики, общая протяженность границы — 1443 км.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», Челябинская область передала Башкирии территорию, где когда-то была деревня Текеево, родина Салавата Юлаева. Соответствующее соглашение субъекты Федерации подписали в начале ноября 2021 года.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, эта территория обладает большой исторической значимостью для республики. Среди ученых до сих пор идут споры касательно точного местоположения деревни, в которой родился Салават Юлаев.

После крестьянского восстания практически все деревни Шайтан-Кудейской волости были сожжены. Несмотря на это, ученые считают, что исторические места охватывают часть приграничной территории Челябинской области.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021