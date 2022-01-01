Нарышкин поздравил РЕН ТВ с юбилеем

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин поздравил РЕН ТВ с 25-летним юбилеем. В своем обращении он подчеркнул, что в динамично развивающемся медиапространстве телеканал уже четверть века оставаться интересными для зрителей.

«Канал реализовал не мало ярких и запоминающихся проектов, добился впечатляющих успехов. Залогом этих достижений стала слаженная работа команды профессионалов, предлагающая зрителям интересные и актуальные материалы, в том числе и информационно-аналитического характера, по широкому кругу вопросов», — говорится в сообщении.

Нарышкин пожелал руководству и сотрудникам РЕН ТВ дальнейшего развития и новых творческих достижений, высоких рейтингов, вдохновения, преданных зрителей и интересных проектов.

Ранее поздравительную телеграмму телеканалу направил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на успехи РЕН ТВ и подчеркнул, что в его основе лижет «неустанный труд и твердая приверженность принципам журналистской этики дружного, сплоченного коллектива телеканала». С юбилеем телеканал также поздравил глава правительства Михаил Мишустин.

Телеканал РЕН ТВ начал вещание 1 января1997 года. На сегодняшний день это крупный федеральный канал, который освещает новости страны и мира, а также показывает развлекательный, информационный, спортивный и документальный контент. Программы и сотрудники телеканала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и других профессиональных наград.