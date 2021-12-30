Керимов возглавил рейтинг обедневших в 2021 году миллиардеров России

Член Совета Федерации Сулейман Керимов возглавил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров за 2021 год по версии журнал Forbes. Рейтинг был опубликован в четверг, 30 декабря.

По оценке издания, состояние Керимова, семье которого принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», уменьшилось на $5,99 млрд, до $14,92 млрд. Это обусловлено падением цен на золото.

Инвестиционная привлекательность золота упала в 2021 году — оно стало менее востребованным. Так, с 1 января «Полюса» снизились на 16%, до 12 775 рублей за штуку, добавляют журналисты.

При этом летом 2020 года Керимов входил в десятку богатейших россиян по версии рейтинга Forbes Real Time.

Состояние его и его семьи тогда оценивалось в $18,6 млрд. Как писало издание Forbes, в марте оно оценивалось в $10 млрд. Тогда среди богатейших россиян он занимал 13-е место.