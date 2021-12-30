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Дело возбудили после гибели в аварии президента воронежской ТПП

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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погиб президент Торгово-Промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров. Статья — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Инцидент произошел 29 декабря в 13:00 на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Столкнулись три автомобиля. Президент региональной ТПП погиб, еще два человека получили травмы. Среди них был сын Гончарова. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет ИА «Абирег».

7 декабря сообщалось о массовом ДТП в Воронежской области. Там столкнулись 12 автомобилей. Водитель не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, после чего другие машины, пытаясь не врезаться в его автомобиль, столкнулись друг с другом. Обошлось без пострадавших.

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