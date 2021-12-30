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Институт РАН потратил почти 750 тыс. рублей на изучение ада

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Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тыс. рублей на исследование под названием «Является ли злом существование ада». Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

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Договор был исполнен в октябре текущего года. Поставщиком госзакупки стал доцент, кандидат философских наук Игорь Гаспаров. Он работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

Кроме того, за последний год институт философии РАН заказал исследование «Бесполезная свобода и проблема ада». На нее было потрачено 742 тыс. рублей. Исполнителем стал кандидат наук, преподаватель НИУ ВШЭ Александр Мишура.

Еще 686 тыс. рублей были потрачено на закупку на выполнение исследования «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея». Работа находится в стадии выполнения.

Также 667 тыс. рублей было потрачено на госзакупку на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX – начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни».

«Всё это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там всё распределено изначально из Российского научного фонда», — прокомментировали в институте философии РАН журналистам РБК.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Российской академии наук (РАН) академиком Александром Сергеевым заявил, что в следующем году на развитие науки направят более 200 млрд рублей.

Ранее, 8 декабря, президент России Владимир Путин выступил за рост объемов мегагрантов, выделяемых на научные исследования. Президент поддержал увеличение сроков реализации проектов в рамках этих грантов.

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