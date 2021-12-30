Два человека впали в алкогольную кому в Липецкой области

Два человека госпитализированы в состоянии алкогольной комы в Липецкой области. Медики напоминают, что крупные дозы спиртного могут привести к летальному исходу.

По словам заведующей отделением токсикологии областной клинической больницы Ольги Кривошеевой, были госпитализированы двое мужчин 35 и 40 лет. Концентрация алкоголя в крови пострадавших составила около 5 промилле. Об этом пишет GOROD48. До госпитализации мужчины употребляли водку.

Врачи отмечают, что алкогольная кома развивается в результате употребления спиртных напитков в токсической или летальной дозе. К гибели человека может привести концентрация алкоголя в крови на уровне 5–6 промилле.

Оба пациента уже пришли в сознание и написали отказ от оказания медицинской помощи.

Ранее в этот день сообщалось о гибели двух человек после употребления антисептика в Бурятии. Кроме того, медицинская помощь потребовалась троим мужчинам и женщине, у них выявили отравление суррогатами алкоголя.