На Ленинградском вокзале в Москве появилась электрозаправка

В Москве на Ленинградском вокзале появилась зарядная станция для электромобилей. Об этом 30 декабря сообщает официальный новостной канал РЖД.

«Станция расположена на автомобильной парковке Ленинградского вокзала в Москве. Одновременно ею могут воспользоваться два электрокара. Максимальный ток на один канал заряда — 32А», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зарядная станция для электромобилей находится в стадии тестирования. До конца июня 2022 года воспользоваться услугами электрозаправки можно бесплатно. Потом у зарядной станции появятся расценки.

15 октября сообщалось, что в России на середину 2021 года насчитывалось 12 290 легковых электромобилей.

Больше всего в России хетчбэков Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5% от общего количества электрокаров в стране. На втором месте находится Mitsubishi I-MiEV с результатом 443 экземпляра. Далее следует Porsche Taycan (369 ед.), который появился на нашем рынке осенью 2020-го, но уже занял третье место в «электропарке».