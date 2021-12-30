МИД заявил о недостаточных усилиях ЕС по предотвращению эскалации в Европе

МИД заявил о недостаточных усилиях ЕС по предотвращению эскалации в Европе

2021-12-30 12:15:19

2021-12-30 12:15:19

2021-12-30 12:15:19

2021-12-30 12:15:19

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