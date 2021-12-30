Двое детей пострадали при столкновении легковушек под Волгоградом

В Михайловском районе Волгоградской области в массовом ДТП с участием трех легковых авто пострадали дети. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в среду, 29 декабря, на 756-м км трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 48-летний водитель «Лады» не учел погодные условия при опережении стоящего на обочине Kia Rio и врезался в него.

От удара отечественную легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с Honda, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате ДТП пострадали 10-месячная и четырехлетняя девочки, находившиеся в салоне Honda. Они получили различные травмы и были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

28 декабря на автодороге в Брянской области лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21102 и Geely MK Cross. Погибли оба водителя. Различные травмы получили 33-летний и шестилетний пассажиры отечественной машины, а также двухлетняя девочка, которая находилась в иномарке.