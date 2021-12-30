Нижегородские газовые службы проверят после отравления двух семей

Прокуратура Нижегородской области проверит газовые службы после отравления двух семей угарным газом. Надзорное ведомство даст оценку работы служб при обслуживании газового оборудования.

Инцидент произошел вечером 29 декабря. Были госпитализированы двое взрослых и два ребенка в Павлове, а также два человека из Московского района Нижнего Новгорода. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет ИА «НьюсНН».

В последний месяц подобное уже происходило в регионе. Так, 19 декабря 36-летняя женщина и ее четверо детей, младшему из которых четыре года, а старшему 12, почувствовали себя плохо. Их госпитализировали, врачи диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. В тот же день в поселке Неклюдово отравились четыре человека, в том числе ребенок.