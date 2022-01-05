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Кардиолог назвал неожиданный симптом заболеваний сердца

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На наличие болезней сердца, сосудов или эндокринной системы могут указывать частые отеки. Об этом сообщил заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов.

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Как подчеркнул специалист, данный симптом должен вызывать серьезное беспокойство.

«Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения», — уточнил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, врач порекомендовал регулярно проверять показатели артериального давления, записывая данные в личном дневнике.

30 декабря кардиолог Ахмет Карабулут рассказал, что для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы человеку необходимо сбалансированно питаться. Так, необходимо включить в ежедневный рацион черный или красный виноград. Будучи мощным антиоксидантом, он разжижает кровь и снижает вероятность образования тромбов.

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