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Захарова заявила о недостаточных усилиях ЕС по деэскалации в Европе

Захарова: Евросоюз мог бы сделать куда больше для предотвращения эскалации в Европе
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Евросоюз мог бы сделать куда больше для предотвращения эскалации в Европе и взаимодействия с РФ. Об этом в четверг, 30 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Евросоюз под аккомпанемент безосновательных обвинений закрепил нашу страну в своих доктринальных установках в качестве стратегического вызова и едва ли не главного источника неких гибридных угроз для безопасности Евросоюза», — заявила журналистам Захарова.

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Если бы в Евросоюзе искренне хотели, то могли бы сделать куда больше для развития взаимодействия по линии Россия–ЕС, добавила Захарова.

Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов 28 декабря назвал потенциальным раздражителем в отношениях Москвы и Брюсселя то, что РФ не является стороной конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что Россия никогда не являлась стороной украинского конфликта на Украине — «ни в 2014, 2015 году, когда составлялись Минские соглашения, ни сегодня».

25 декабря сообщалось, что ЕС уже подготовил санкции против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС «может заставить себя уважать» в вопросе кризиса вокруг Украины, учитывая, что Москва хочет вести диалог с Вашингтоном, а не с Брюсселем.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

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