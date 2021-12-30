Два человека погибли при пожаре в центре Белгорода

В центре Белгорода при пожаре в пятиэтажке погибли два человека. По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 29 декабря в доме № 27а по Гражданскому проспекту. Горела однокомнатная квартира на втором этаже, пишет Бел.Ru.

Спасатели эвакуировали 40 человек, еще шестеро были спасены. Два человека погибли, один получил травмы.

Причиной возгорания, предположительно, стало неосторожное курение. В горевшей квартире огонь повредил вещи и мебель, стены и потолок покрылись копотью.

Обстоятельства случившегося устанавливаются

Ранее в этот день сообщалось о крупном пожаре в частной усадьбе в Томской области. После ликвидации горения пожарные обнаружили в доме тело женщины, а в бане — погибшего трехлетнего мальчика. Еще один ребенок доставлен в больницу.