Один человек погиб при пожаре в частном доме в Астраханской области

В Астраханской области проводится проверка по факту крупного пожара в частном доме. В пострадавших помещениях обнаружено тело мужчины.

Пожар произошел в селе Покровка Ахтубинского района. Огонь от жилого дома перекинулся на хозяйственную постройку. Общая площадь горения составила 72 кв. м. Об этом сообщает «Астрахань 24».

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. После тушения было обнаружено тело 68-летнего владельца дома. Сельчанин проживал один и курил в доме.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в этот день сообщалось о крупном пожаре в частной усадьбе в Томской области. После ликвидации горения пожарные обнаружили в доме тело женщины, а в бане — погибшего трехлетнего мальчика. Еще один ребенок доставлен в больницу.