Оренбуржье направит 150 млн рублей на соцвыплаты многодетным семьям

В бюджете Оренбургской области на 100 млн рублей увеличат социальные выплаты многодетным семьям на приобретение и строительство жилья в 2022 году. С такой инициативой выступил губернатор Денис Паслер.

С учетом уже заложенных средств на соцвыплаты пойдет свыше 150 млн рублей. Министерство социального развития Оренбуржья приступило к сбору списков семей, которые рассчитывают на выплату. Жилищные условия улучшат порядка 100 многодетных семей, 10 из них — во внеочередном порядке. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В 2021 году в бюджете было предусмотрено свыше 52 млн рублей на социальные выплаты многодетным семьям. Жилищные условия улучшили 33 семьи.