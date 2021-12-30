Прямой эфир
Экономика
Силуанов заверил в отсутствии планов повышать налоги в течение трех лет
Общество
В России за сутки выявили 21 073 случая COVID-19
Политика
В МИД РФ подтвердили дату переговоров с США 10 января
Общество
Попова рассказала о тест-системе на выявление штамма «Омикрон»
Общество
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Общество
Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»
Общество
Опрос показал желание россиян сделать 31 декабря выходным навсегда
Мир
Депутат рады объяснил причину переговоров об Украине без ее участия
Авто
В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто
Мир
Немцы раскритиковали власти ФРГ за потакание Украине в газовом вопросе

Оренбуржье направит 150 млн рублей на соцвыплаты многодетным семьям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В бюджете Оренбургской области на 100 млн рублей увеличат социальные выплаты многодетным семьям на приобретение и строительство жилья в 2022 году. С такой инициативой выступил губернатор Денис Паслер.

С учетом уже заложенных средств на соцвыплаты пойдет свыше 150 млн рублей. Министерство социального развития Оренбуржья приступило к сбору списков семей, которые рассчитывают на выплату. Жилищные условия улучшат порядка 100 многодетных семей, 10 из них — во внеочередном порядке. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В 2021 году в бюджете было предусмотрено свыше 52 млн рублей на социальные выплаты многодетным семьям. Жилищные условия улучшили 33 семьи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021