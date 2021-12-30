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В Узбекистане наладили выпуск кроссоверов Chevrolet Tracker

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Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors объявил о сборке первых двух экземпляров кроссоверов Chevrolet Tracker четвертого поколения на асакинском заводе.

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Как сообщает 30 декабря Motor, серийное производство модели запустят в июле 2022 года. Тогда же, как ожидается, модель вернется на российский рынок.

Кроссовер Chevrolet Tracker дебютировал в 2019 году. Длина модели составляет 4270 мм, ширина — 1791 мм, высота — 1627 мм. Колесная база — 2570 мм. Дорожный просвет достигает 161 мм.

Кроссовер производства UzAuto получит литровый турбодвигатель мощностью 125 л.с., который работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний. В смешанном цикле Chevrolet Tracker потребляет 5,5 л. бензина на 100 км. пути.

20 декабря сообщалось, что автомобильный концерн Hyundai в рамках СПИК (специального инвестконтракта) локализует сборку моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage на мощностях бывшего завода General Motors (GM) в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в проект составит 52,8 млрд рублей.

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