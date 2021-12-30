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Парки «Россия — моя история» по всей стране проведут обширную программу

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Мультимедийные парки «Россия — моя история» проведут обширную программу празднования в период всероссийских новогодних каникул. Мероприятия пройдут в 23 регионах России.

Московский парк «Россия — моя история» на ВДНХ откроет год масштабным «Петровским фестивалем». Его приурочат к 350-летию со дня рождения первого российского императора. Специально для гостей подготовили более 10 различных интерактивов, которые расскажут о том, что Петр I вложил в традицию празднования Нового года и об его эпохе правления в целом. Вход бесплатный.

В Новосибирске с 3 по 9 января будет проходить традиционный «Зимний фестиваль». Жителей города приглашают на квесты о любимых новогодних фильмах «Советский экран» и экскурсии «Зимняя сказка царской России». Также будет уникальная возможность изготовить елочную игрушку в старинной технике хромолитографии на мастер-классе «Дореволюционная новогодняя игрушка».

В Северной столице — Санкт-Петербурге — сотрудники парка предложат прокатиться по VR-маршруту в оленьей упряжке Деда Мороза в очках виртуальной реальности. Кроме этого, организаторы приглашают на бесплатный рождественский концерт «Хиты ХХ века» 7 января. Ну и, конечно, прямо в парке откроется традиционная новогодняя почта, где можно будет выбрать красивую праздничную открытку и отправить ее в любую точку России.

До 9 января последние дни в историческом парке в столице Татарстана Казани продолжит работать мультимедийная выставка художника Алексея Андреева «Движение миров». На выставке представлены картины, выполненные в технике цифровой живописи с дополненной реальностью. По направлению работы Андреева часто относят к магическому реализму. В его работах можно увидеть неожиданный, не вписывающейся в привычное представление фантазийный мир. Вход на выставку бесплатный.

В Омском историческом парке можно будет увидеть бесплатную выставку новогодних игрушек «Новогодние традиции» и мультимедийный новогодний спектакль «неПРОСТО ДВЕРЬ». Под куполом парка можно будет очутиться в невероятных мирах сказок и Деда Мороза.

Гостей мультимедийного парка в Якутске приглашают на настоящую пижамную вечеринку.

«В программе: игры всех видов, вкусная еда, чай, горячий шоколад, попкорн и прочие вкусняшки. Для вас будет работать кинотеатр, мастер-класс по росписи деревянных значков, баннер для творчества, крутейший КВИЗ с призами!» — сообщает пресс-служба парка.

Сделать хорошие теплые фото можно будет в фотозонах парка: «дворец Снежной Королевы», «дореволюционная квартира», «советская квартира» и зоне камина. Кроме этого, с 5 по 9 января можно будет увидеть семейную мультимедийную сказка «Почему зима длиннее?».

В Волгоградской «России — моей истории» к Новому году открылась выставка «Зимнее истории», которая будет продолжаться до 20 февраля. Представленные на выставке произведения обещают окунуться в неповторимое очарование русской зимы, которая вдохновила мастеров на создание работ.

Кроме этого, в стенах парка состоится викторина «Что? Где? Новый год!» на вопросы по истории празднования Нового года. Викторина состоит из нескольких раундов, посвященных новогодним традициям СССР и России. Каждый раунд имеет индивидуальный характер и вопросы, на которые нужно дать ответ в течение установленного времени.

Исторический парк в Уфе также расскажет своим посетителям историю нового года на новых интерактивных экскурсиях с 6 по 14 января ежедневно. 5 января в парке пройдет бесплатное мероприятие «ЭкоЕлка». Организаторы обещают семейный праздник с бесплатными экскурсиями, творческими мастер-классами, экологическими и историческими настольными играми и детским экомаркетом. В программе также розыгрыш призов от Деда Мороза.

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