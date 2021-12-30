Спасатели помогли застрявшим в снегу машинам с детьми под Саратовом

Два автомобиля застряли на дороге в снегопад в Ртищевском районе Саратовской области. Им помогла Саратовская областная служба спасения.

Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 1:10 в ночь на 30 декабря. Сообщалось, что у села Крутец в снежный занос попали две машины. В одной из них были мальчики семи и 12 лет.

Спасатели, прибывшие на место, обогрели детей, а после расчистки машины смогли продолжить движение.

Спасателям также пришлось выезжать в Балашовский и Марксовский районы, пишет ИА «Взгляд-инфо».