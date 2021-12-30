В МИД РФ подтвердили дату переговоров с США 10 января

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Женеве пройдут 10 января, альтернативы этой дате нет. Об этом 30 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Десятого января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

28 декабря пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в ходе переговоров с РФ 10 января США намерены выступать с позиции сдерживания в вопросе ситуации на Украине. По его словам, российская сторона знает, что среди выдвинутых предложений есть неприемлемые для США и европейских союзников.

23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности не затронут вопросы стратегической стабильности — существующего формата консультаций Москвы и Вашингтона. Приведут ли переговоры к новой встрече лидеров стран, будет зависеть от риторики американских коллег во время диалога, добавил он.

В тот же день посол США в Москве Джон Салливан выразил готовность Соединенных Штатов совместно с НАТО взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что США на переговорах с РФ не пойдут на компромисс по вопросам отношений с союзниками по НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.