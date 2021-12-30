Синоптики ожидают потепление после Нового года в ХМАО

Синоптики прогнозируют повышение температуры в начале января на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Местами ожидается до –5 градусов.

Согласно прогнозам, в большинстве районов 31 декабря ожидается изморозь и небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до –19…–24 градусов, на востоке и северо-западе до –34 градусов. 1 января днем температура поднимется до –10…–15 градусов. 2 января ожидается –7…–12 градусов, ночью до –13 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В Ханты-Мансийске ко 2 января температура поднимется до –7 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег и ветер до 13 м/с. В Нижневартовске к 4 января температура поднимется до –5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в начале 2022 года в Москве. 1 января в столице будет теплее нормы на 4 градуса. Оттепель начнется 2 января.