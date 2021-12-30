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В Госдуме предложили расширить основания для лишения гражданства России

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В России необходимо расширить основания для лишения гражданства, в частности, для тех, кто получил его по праву рождения. Такое мнение 29 декабря выразил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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По его словам, такая мера может использоваться в отношении тех граждан, которые транслируют «ненависть к стране и народу».

«Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — задался вопросом парламентарий в своем Telegram-канале.

Днем ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

Вместе с тем в данном законопроекте расширен перечень преступлений, совершение которых влечет за собой лишение гражданства.

В частности, наряду с преступлениями террористической направленности в список попали некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата КПРФ Леонида Калашникова, законопроект будет принят Госдумой в начале 2022 года.

Миграционный юрист Капрел Бабасинян в беседе с «Известиями» отметил, что данный законопроект упростит процедуру и сократит сроки принятия в российское гражданство тех, кто соответствует критериям.

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