Новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Омске в январе 2022 года. На закупку контейнеров направили 9,7 млн рублей.

По данным мэрии, участки установки будут внесены в территориальную схему обращения с отходами. 147 контейнеров появятся в ленинском округе, 120 — в Центральном округе, 109 — в Кировском округе, 58 — в Советском округе и 39 — в Октябрьском округе. Об этом пишет ИА «Город55».

Контейнеры предназначены для сбора металла, бумаги, стекла и пластика. Сырье необходимо сдавать в переработку в чистом виде.

Заказ на размещение контейнеров разместило управление дорожного хозяйства и благоустройства города. Металлические контейнеры изготовили заключенные исправительных колоний № 9 и № 12. Обслуживанием контейнеров займется региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.