Сергунина рассказала об итогах конкурса «Доброволец Москвы — 2021»

В столице подвели итоги конкурса «Доброволец Москвы – 2021». Победителями и призерами в семи номинациях стали 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Добровольчество в столице стремительно развивается <…> Каждый участник — инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и городу в целом», — приводит пресс-служба правительства Москвы слова Сергуниной.

Заммэра добавила, что лидером по числу заявок в текущем году стала номинация «Я — волонтер» — на нее отправили более 440 анкет. А больше всего участников было зарегистрировано в номинации «Добрая команда. Школа» — 2133 человека.

«Конкурс каждый год собирает волонтеров города вместе. Они учатся у экспертов, обмениваются опытом и идеями, делают свои проекты лучше. Вот уже семь лет он объединяет активных городских помощников», — подчеркнула председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Победительницей «Я — волонтер» стала Татьяна Ведешкина. За два года она попробовала себя в восьми направлениях добровольчества, поддержала около 50 крупных волонтерских мероприятий и продолжительных проектов.

«Я преподаватель английского языка и всегда старалась не только научить детей иностранным словам, но и помочь им с решением их личных проблем, выпустить в жизнь», — отметила Ведешкина.

20 ноября Сергунина сообщала, что в конкурсе «Доброволец Москвы — 2021» примут участие более 10 тыс. волонтеров. По ее словам, конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт, отметила заммэра.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.