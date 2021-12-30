Музыкальные инструменты приобрели для школ искусств Тверской области

В Тверской области в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали детские школы искусств, закупили новые музыкальные инструменты. Деньги на эти цели поступили из регионального и федерального бюджетов.

По словам губернатора Игоря Рудени, которые приводят «Тверские ведомости», дети должны иметь равные возможности для получения качественного дополнительного образования. Усовершенствование школ искусств — одно из условий развития Тверской области.

Так, в школы искусств Вышнего Волочка, Осташкова, Бежецка и Торопца обеспечили музыкальными инструментами. Также школы получили звуковое и световое оборудование, мебель, ноутбуки, экраны, проекторы.

В школе имени Народного артиста РСФСР А. Г. Розума в Ржеве сделали ремонт в 22 кабинетах, в Старицкой школе обновили стены, полы, двери, систему отопления, водопровод и пожарную сигнализацию.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в этом году открыли два новых виртуальных концертных зала. Они появились в Кашинской и Удомельской детских школах искусств. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура».