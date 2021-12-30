Прямой эфир
Мир
В Белом доме назвали время разговора Путина и Байдена
Общество
Попова рассказала о тест-системе на выявление штамма «Омикрон»
Общество
ПФР рассказал о январских выплатах пенсионерам
Спорт
Президент Международной федерации хоккея заявил о переносе МЧМ
Общество
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Общество
Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»
Общество
Опрос показал желание россиян сделать 31 декабря выходным навсегда
Мир
Депутат рады объяснил причину переговоров об Украине без ее участия
Авто
В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто
Мир
Немцы раскритиковали власти ФРГ за потакание Украине в газовом вопросе
Сюжет:

Музыкальные инструменты приобрели для школ искусств Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали детские школы искусств, закупили новые музыкальные инструменты. Деньги на эти цели поступили из регионального и федерального бюджетов.

По словам губернатора Игоря Рудени, которые приводят «Тверские ведомости», дети должны иметь равные возможности для получения качественного дополнительного образования. Усовершенствование школ искусств — одно из условий развития Тверской области.

Так, в школы искусств Вышнего Волочка, Осташкова, Бежецка и Торопца обеспечили музыкальными инструментами. Также школы получили звуковое и световое оборудование, мебель, ноутбуки, экраны, проекторы.

В школе имени Народного артиста РСФСР А. Г. Розума в Ржеве сделали ремонт в 22 кабинетах, в Старицкой школе обновили стены, полы, двери, систему отопления, водопровод и пожарную сигнализацию.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в этом году открыли два новых виртуальных концертных зала. Они появились в Кашинской и Удомельской детских школах искусств. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021