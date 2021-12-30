В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто

В Москве в 2021 году было выявлено 14 532 случая управления транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Об этом 30 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

«За управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, в соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до лишения права управления на срок от одного до трех месяцев», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД пояснили, что после приобретения автомобиля, есть 10 дней для перерегистрации машины в подразделении Госавтоинспекции. В случае смерти собственника транспортного средства пользоваться им можно только после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции на нового собственника.

24 декабря сообщалось, что на Московской кольцевой автомобильной дороге и ключевых магистралях столицы появятся 1,3 тыс. новейших камер видеоаналитики с нейросетью.

Полученная от камер информация поможет максимально точно оценивать трафик, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы на дороге и любые инциденты.