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Почти 1,7 тыс. елок незаконно вырубили в Оренбургской области

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Почти 1,7 тыс. сосен незаконно вырубили сотрудники коммерческой организации в Абдулинском лесничестве в Оренбуржье. По факту вырубки возбуждено уголовное дело.

Информация о «черных лесорубах» поступила в дежурную часть полиции Абдулино. Сотрудники правоохранительных органов застали на месте четверых мужчин, которые спиливали деревья ножовками. Об этом сообщает 56orb.ru.

У нарушителей изъяли ножовки и моток веревки. По результатам экспертизы ущерб лесничеству оценивается в 11 млн рублей. Полиция задержала одного из организаторов незаконной вырубки. Нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителям Московской области разрешили срубить ель на Новый год в лесных питомниках в Дмитрове и Сергиевом Посаде. Для рубки предназначены специально выращенные деревья.

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