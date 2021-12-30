Планы по дорожному ремонту по нацпроекту в Коми выполнены на 100%

Более 30 км дорог приведены в нормативное состояние в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом заявили в республиканском министерстве строительства.

Весь объем ремонтных работ на региональных дорогах и на объектах улично-дорожной сети, который был запланирован на этот год, удалось выполнить. Полностью осуществлена укладка верхних слоев дорожной одежды на 21 объекте общей площадью 253 324,15 кв. м.

Работы завершены на семи объектах регионального значения, шесть объектов ввели в эксплуатацию, один объект находится в процессе сдачи. Речь идет об участке длиной 3 км дороги Сыктывкар–Ухта и участке длиной 3 км в районе железнодорожной станции «Язель» автодороги Сыктывкар–Ухта–Печора–Усинск–Нарьян-Мар. На той же дороге отремонтировали 6 км подъезда к селу Палевицы.

Также в рамках нацпроекта оборудовали освещение на участке Сыктывкар–Ухта дороги Сыктывкар–Ухта–Печора–Усинск–Нарьян-Мар и на участке дороги Краснозатонский–Нювчим–Яснэг.

Из порядка 779 млн рублей, предусмотренных на реализацию проекта, кассовое исполнение составляет 775 млн рублей, то есть 99,6%, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что в Коми лесовосстановительные работы в рамках реализации нацпроекта «Экология» выполнены в полном объеме. Восстановление лесов обеспечено на площади 58,9 тыс. га.