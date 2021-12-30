«КОВИД-глобулин» получил постоянную регистрацию Минздрава РФ

Минздрав РФ зарегистрировал «КОВИД-глобулин». Лекарство создано на основе плазмы крови переболевших людей. Препарат успешно прошел клинические испытания, сообщает телеканал «Известия». У 7 из 10 пациентов, получавших «КОВИД-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск серьезных осложнений. Препарат наиболее эффективен при первых признаках COVID-19. Разработка принадлежит холдингу «Нацимбио» ГК «Ростех».

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