Пересадочный тариф появится в автобусах Тюмени

Власти Тюмени разрабатывают тариф, благодаря которому горожане смогут бесплатно пересаживаться из автобуса в автобус. Модель перевозок реализуют к 2024 году.

Проект пересадочного тарифа поручил разработать специалистам глава города Руслан Кухарук. По его словам, жители растущих районов должны быть обеспечены транспортным обслуживанием.

«Для этого и необходимо реализовать пересадочный тариф. Он будет особенно актуален для тюменцев, которые живут в отдалённых и новых микрорайонах», — цитирует мэра портал «Наш город».

Ожидается, что власти начнут заключать муниципальные контракты с подрядчиками в соответствии с новым тарифом к 2024 году.

Ранее в Тюмени приняли решение об увеличении стоимости проезда в 2022 году. Цена билета увеличится на 1 рубль — до 29 рублей при наличном расчете и 28 рублей при безналичном расчете.