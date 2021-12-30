Один ребенок погиб и одного спасти при пожаре в селе под Томском

Крупный пожар произошел вечером 29 декабря в частной усадьбе села Старая Ювала Томской области. Его ликвидировали спустя почти два часа. После ликвидации пожарные обнаружили в доме тело женщины, а в бане — погибшего трехлетнего мальчика. Еще одного ребенка доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Томской области сообщает, что сообщение о возгорании в частном доме поступило на пульт дежурного в 20:17. Через три минуты пожарные были на месте.

На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки и крыша дома. Пожарные спасли четырехлетнего мальчика.

Площадь пожара составила 250 кв. м. Обгорела обрешетка дома, частично обрушилась и обгорела деревянная обрешетка крыши крытого двора. Сгорел автомобиль ВАЗ-2106.

Пожар был полностью ликвидирован в 22:15. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в селе Орловка под Тамбовом во время пожара погибла семилетняя девочка. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности электропроводки.