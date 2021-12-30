Почти 2 млрд рублей потратили на капремонт жилых домов в Липецкой области

В 2021 году в Липецкой области провели капитальный ремонт 401 многоквартирного дома. Общая стоимость работ составила почти 2 млрд рублей.

Всего выполнено 950 видов строительно-монтажных работ. На 143 домах обновили фасад, на 148 домах отремонтировали крышу. Кроме того, заменили 138 лифтов. В сотнях домов удалось обновить инженерные коммуникации, пишет GOROD48.

Из-за задержки работ подрядчиком или недопуска собственников в квартиры не удалось завершить ремонт примерно в десяти домах. По каждому зданию уже разработан дальнейший план действий. С некоторыми подрядчиками расторгнуты договоры.

Фонд капитального ремонта региона ежедневно работает с обращениями собственников и предоставляет информацию по срокам ремонта, начислению взносов и изменениям в квитанциях.