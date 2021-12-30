Бывшего замглавы Кузбасса осудили по делу о вымогательстве акций разреза «Инской»

Бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Александра Данильченко приговорили к 5,5 года колонии за вымогательства акций шахты «Разрез «Инской». Об этом стало известно в ходе заседания Центрального районного суда Кемерова 30 декабря.

Также по данному делу виновным признан бывший замглавы Кузбасса Алексей Иванов.

«Признать Иванова виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Признать Данильченко виновным и назначить наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС постановление судьи.

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