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Светофор установили на перекрестке в Барнауле после гибели ребенка

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В Барнауле на пересечении Северного Власихинского проезда с улицей Шумакова установили новый светофор. В этом месте 11 ноября маршрутный автобус насмерть сбил 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

После инцидента власти города пообещали до конца года установить в этом месте светофор и оборудовать систему освещения. 30 декабря стало известно, что участок обезопасили.

Как рассказали altapress.ru в мэрии, новый светофорный объект включает 12 транспортных светофоров, восемь пешеходных, четыре светильника для дополнительной подсветки пешеходных переходов. Стоимость комплекса — более 2 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильнве дороги» светофорами оборудовали еще три перекрестка. Кроме того, светофор появился после обращений местных жителей на перекрестке улиц Взлетная и Сиреневая. Эти участки по итогам 2020 года признаны местами концентрации ДТП.

Всего за пять лет в городе в местах концентрации ДТП установили 29 светофоров.

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