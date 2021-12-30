Около 50 домов остались без отопления из-за аварии в Оренбуржье

Крупная коммунальная авария оставила без отопления около 50 жилых домов и социальные объекты в поселке Степном (Оренбургская область). Энергетики устраняют повреждение магистрального трубопровода.

Авария произошла утром 30 декабря. В районе улиц Конституции и Волгоградской лопнул трубопровод. На месте утечки работают шесть единиц техники. Специалистам удалось локализовать поврежденный участок, идет восстановление гидравлического режима. Об этом пишет «Урал56.Ру».

Прилегающая к месту аварии проезжая часть оказалась затоплена водой. Сотрудники ГИБДД закрыли проезд.

Известно, что без воды остались порядка 50 домов, а также школы № 67 и № 72, лицеи № 5 и № 8. Также сообщается об отключении отопления в центре Оренбурга.