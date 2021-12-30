Немцы раскритиковали власти ФРГ за потакание Украине в газовом вопросе

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) к эксплуатации. Читатели издания оставили большое количество откликов под публикацией.

В материале подчеркивается, что власти РФ якобы «усиливают давление» на ФРГ. Кроме того, автор статьи указал на негативное отношение к проекту со стороны Украины, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, передает «Газета.Ru».

В свою очередь, часть читателей возмутилась позиции Украины по вопросам транзита газа.

«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию... Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», — подчеркнул пользователь Peter.

Другой комментатор под ником smokiebrandy задался вопросом о том, почему Германия должна нести ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут.

«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», — добавил oldy.

Днем ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности СП-2 к началу эксплуатации.

В ответ президент поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. Путин также отметил, что запуск «Северного потока – 2» позволит снизить цены на газ в Европе и на Украине. По его словам, «с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров у России есть возможность наращивать экспорт газа».

Позже в этот день компания — оператор проекта Nord Stream 2 сообщила «Известиям», что процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка была наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 куб. м.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в СП-2 украинская сторона видит основную угрозу своей энергобезопасности, тогда как на самом деле стране угрожает паралич органов власти. Россия при этом является надежным энергопоставщиком на рынке Европы и мира, что доказано десятилетиями, указала она.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.