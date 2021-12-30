Следствие планирует продлить меру пресечения Хованскому на запрет определенных действий

Следствие планирует продлить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому на запрет определенных действий. Куйбышевский районный суд Петербурга получил и зарегистрировал соответствующее ходатайство. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Куйбышевский районный суд 29 декабря рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения блогеру и заменил арест на запрет совершать определенные действия. Данная мера пресечения будет действовать до 8 января, таким образом, Хованский сможет встретить Новый год дома.

Юрий Хованский был задержан 9 июня за оправдание терроризма. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд арестовал Хованского, мера пресечения неоднократно продлевалась. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал факт исполнения песни, но не ее распространение в Сети.

Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, блогер не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».