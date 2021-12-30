В МИДе оценили позицию России по мораторию на смертную казнь

Позиция России в вопросе моратория на смертную казнь четко определена, власти страны не планируют ее пересматривать. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Лукьянцев также отметил, что в настоящее время он не усматривает поводов для пересмотра решения Конституционного суда о введении моратория.

28 декабря председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил, что в будущем в РФ вновь начнут применять смертную казнь. По его словам, вопрос о смертной казни нельзя закрыть, пока происходят умышленные убийства. Зорькин отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от общей правовой ситуации в стране и от того, насколько Россия сможет продвинуться в создании правопорядка.

Как отметил в беседе с «Известиями» правозащитник, юрист, судья в отставке Владимир Комсолев, возвращение к смертной казни в России привело бы к ухудшению положения права в стране. Он выразил мнение, что предположение Зорькина было сделано с целью предотвращения тяжких преступлений.

В апреле 1997 года в России ввели мораторий на смертную казнь. Последний смертельный приговор был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

В августе этого года в пресс-службе ФСИН рассказали «Известиям», что сейчас в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку содержится 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы. Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет.