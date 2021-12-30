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Владельцам обледеневших в порту Владивостока иномарок пообещали компенсации

Владельцы обледеневших иномарок во Владивостоке получат у синоптиков справки для компенсации
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Владельцам обледеневших японских автомобилей, прибывших во Владивосток, для получения компенсации необходимо получить у синоптиков специальные справки. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает Примгидромет.

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«Владельцы пострадавших автомобилей могут обратиться в Примгидромет за справкой о подтверждении опасного явления «быстрое обледенение». Такие справки помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее», — цитирует синоптиков «РИА Новости» .

В учреждении уточнили, что для ее получения надо зайти на официальный сайт Примгидромета и заполнить заявку в разделе «Услуги» — «Порядок получения информации о погодных условиях по запросу».

27 декабря в порт Владивостока прибыло грузовое судно Sun Rio с японскими автомобилями, покрытыми толстым слоем льда, в некоторых местах его толщина достигает 10 см, из-за чего часть автомобилей невозможно опознать.

Автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько пояснил, что эти машины пригодны к продаже, потому что они покрываются льдом сверху. Однако он заметил, что в некоторых случаях толстый слой льда может повредить кузов или детали остекления.

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