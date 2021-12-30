Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе Р-297

Один человек выжил и был госпитализирован после смертельного ДТП с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе Р-297 в Еврейской автономной области 30 декабря. Четыре человека погибли.

«В 07:05 поступило сообщение о том, что на 1828-м км трассы Р-297 между населенными пунктами Теплоозерск и Биракан Облученского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей», — рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

На место аварии отправились спасатели пожарного поста поселка Биракан, сотрудники полиции и медики. После столкновения автомобили были сильно повреждены, потребовались меры по деблокировке погибших и одного выжившего.

ДТП на движение транспортных средств по федеральной автодороге не повлияло, уточнили спасатели.

Ранее, 24 декабря, женщина и ребенок разбились в ДТП в Свердловской области. Ещё один человек пострадал. Авария произошла в Талицком районе на 238-м км автодороги Екатеринбург–Тюмень.