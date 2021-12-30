Стала известна дата похорон блогера Просвирнина

Похороны блогера-националиста Егора Просвирнина состоятся на Троекуровском кладбище 4 января. Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал созданного им издания «Спутник и Погром».

«Прощание с Егором Просвирниным состоится во вторник, 4 января 2022 года, на Троекуровском кладбище Москвы. Время прощания будет объявлено отдельно»,— сказано в сообщении.

Соратники Просвирнина также отчитались об итогах сборов на похороны блогера, которые были объявлены накануне. Из планируемых 4,5 млн рублей удалось собрать более 7,5 млн рублей. Суммы хватило на участок Троекуровского кладбища, как завещал погибший, и на организацию прощальных мероприятий.

«Его могила теперь будет буквально в 10 м от могилы Константина Крылова. Остальные средства пойдут на организацию прощания, поминки и памятник», — добавили организаторы.

Егор Просвирнин выпал голым из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве 27 декабря. По словам супруги, мужчина вел себя эксцентрично и странно. При падении из окна блогер получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей. На месте его гибели возник стихийный мемориал. Сторонники идей националиста возложили цветы к месту его гибели.

В 2017 году проект «Спутник и Погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).