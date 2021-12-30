Жителя Владивостока приговорили к исправительным работам за реабилитацию нацизма

Жителя Владивостока, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию главы национал-социалистической немецкой партии Адольфа Гитлера, признали виновным в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в Приморском краевом суде в четверг, 30 декабря.

«Приморский краевой суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 05.05.2014 №128-ФЗ), и назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства», — говорится в сообщении на сайте суда.

25 августа прокуратура Приморского края сообщила, что жителя Владивостока, который направил заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте акции «Бессмертный полк онлайн», оштрафовали на 50 тыс. рублей.

30 июля Следственный комитет России сообщил, что жителя Оренбургской области, отправившего заявку на публикацию фотографии Адольфа Гитлера на акции «Бессмертный полк онлайн», приговорили к одному году исправительных работ. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.