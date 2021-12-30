Прямой эфир
Мир
В Белом доме назвали время разговора Путина и Байдена
Мир
Адвокат Саакашвили сообщил о перевозке своего клиента в Руставскую тюрьму
Мир
На Украине объяснили отсутствие собственной вакцины от COVID
Спорт
Президент Международной федерации хоккея заявил о переносе МЧМ
Общество
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Мир
Зампостпреда РФ при ООН рассказал о гуманитарных связях с США
Экономика
Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% компаний
Мир
Главы МИД ведущих стран Европы и США обсудили форматы диалога с РФ
Наука
Илон Маск опроверг обвинение в доминировании в космосе спутников Starlink
Общество
МВД подготовило параметры допустимого в РФ оружия самообороны

Жителя Владивостока приговорили к исправительным работам за реабилитацию нацизма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Владивостока, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию главы национал-социалистической немецкой партии Адольфа Гитлера, признали виновным в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в Приморском краевом суде в четверг, 30 декабря.

Подсадные шутки: обидчикам «Бессмертного полка» грозят реальные сроки
IP-адреса всех авторов нацистских фотографий на портале акции были отправлены в Следственный комитет

«Приморский краевой суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 05.05.2014 №128-ФЗ), и назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства», — говорится в сообщении на сайте суда.

25 августа прокуратура Приморского края сообщила, что жителя Владивостока, который направил заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте акции «Бессмертный полк онлайн», оштрафовали на 50 тыс. рублей.

30 июля Следственный комитет России сообщил, что жителя Оренбургской области, отправившего заявку на публикацию фотографии Адольфа Гитлера на акции «Бессмертный полк онлайн», приговорили к одному году исправительных работ. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021